Министры мониторингового комитета ОПЕК+ начали заседание

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) начали заседание, сообщил "Интерфаксу" один из делегатов.

Министры рассмотрят ситуацию на рынке нефти, а также исполнение квот участниками альянса. Как сказал один из делегатов, рекомендаций по поводу изменения параметров сделки не ожидается.

Заседание комитета проводится раз в два месяца, предыдущее прошло 28 июля. Сопредседателями комитета являются Россия и Саудовская Аравия.

Министры обычно оценивают ситуацию на рынке и могут дать рекомендации странам о будущих действиях. Однако в настоящее время решения об изменении квот принимается только в отношении добычи восьми стран-добровольцев (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), их встреча намечена на 5 октября.