Движение ХАМАС попросило разъяснений по поводу мирного плана Трампа по Газе

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Движение ХАМАС просит разъяснения по ряду пунктов мирного плана США по Газе, в частности, по срокам вывода израильских войск, сообщает в среду саудовский телеканал "Аль-Хадат" со ссылкой на источники.

"После того, как президент США Дональд Трамп дал ХАМАС несколько дней на ответ по поводу своего предложения по Газе, источник в движении сообщил, что ХАМАС попросил катарских и египетских посредников разъяснить некоторые пункты и положения плана", - информирует телеканал.

По словам источника, ХАМАС требует четкого графика вывода израильских войск из Газы, а также гарантий окончания войны.

Кроме того, утверждает "Аль-Хадат", "ХАМАС запросил разъяснения у посредников по ряду пунктов американского плана по прекращению войны в Газе, утверждая, что группировка имеет право вносить изменения в план, как это делал Израиль".

По словам источника, ХАМАС также настаивает на необходимости объяснения, чем оборонительное вооружение отличается от наступательного - это касается пункта соглашения о разоружении движения.

"Оборонительное вооружение - это право ХАМАС. Кроме того, организация отвергает любую международную администрацию в секторе Газа, и настаивает на том, что управлять регионом должны палестинцы, даже если они вне политики", - сказал собеседник издания.

29 сентября президент США обнародовал свой план по урегулированию в Газе. Он предполагает освобождение живых израильских заложников, а также возвращение тел погибших в течение 72 часов. Взамен предусматривается прекращение огня в Газе. Кроме того, предполагается, что движение ХАМАС не будет управлять Газой, контроль над анклавом должен перейти под международный контроль. Само движение ХАМАС должно быть разоружено. Посредниками сделки выступили Египет, Катар и Турция.

Хроника 07 октября 2023 года – 01 октября 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС Израиль США Дональд Трамп
