Поиск

Израильские военные завершают окружение Газы

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля завершает окружение Газы, заявил министр обороны Исраэль Кац. Об этом пишет The Times of Israel.

По его словам, ЦАХАЛ плотнее окружает город, а для тех, кто все еще желает покинуть его, будут открыты пункты пропуска в сторону южной части сектора Газа.

"Это последняя возможность для жителей Газы, желающих уйти в южную часть сектора, после чего бойцы ХАМАС будут блокированы в городе, и тогда силы ЦАХАЛ начнут действовать в полную силу", - сказал Кац.

Он добавил, что израильская армия готовится применить все имеющиеся в ее распоряжении средства для того, чтобы освободить израильтян, остающихся в заложниках у ХАМАС, и для разоружения ХАМАС.

Газа Израиль ХАМАС ЦАХАЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Движение ХАМАС попросило разъяснений по поводу мирного плана Трампа по Газе

Фестиваль Октоберфест приостановили из соображений безопасности

Землетрясение на Филиппинах не затронуло курортные зоны

Землетрясение на Филиппинах не затронуло курортные зоны

Число жертв землетрясения на Филиппинах выросло до 69

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7267 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });