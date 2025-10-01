Израильские военные завершают окружение Газы

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля завершает окружение Газы, заявил министр обороны Исраэль Кац. Об этом пишет The Times of Israel.

По его словам, ЦАХАЛ плотнее окружает город, а для тех, кто все еще желает покинуть его, будут открыты пункты пропуска в сторону южной части сектора Газа.

"Это последняя возможность для жителей Газы, желающих уйти в южную часть сектора, после чего бойцы ХАМАС будут блокированы в городе, и тогда силы ЦАХАЛ начнут действовать в полную силу", - сказал Кац.

Он добавил, что израильская армия готовится применить все имеющиеся в ее распоряжении средства для того, чтобы освободить израильтян, остающихся в заложниках у ХАМАС, и для разоружения ХАМАС.