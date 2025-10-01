Израильтяне призвали флотилию с грузом помощи для сектора Газа сменить курс

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - ВМС Израиля по радио призвали сменить курс флотилию, которая движется в сторону сектора Газа с грузом гуманитарной помощи, на одном из судов находится шведская активистка Грета Тунберг.

"ВМС Израиля установили радиоконтакт с флотилией и призвали капитанов судов сменить курс. Израиль проинформировал, что эти суда приближаются к зоне активных боевых действий и нарушают законно установленную морскую блокаду", - говорится в сообщении МИД Израиля, размещенном в среду в соцсети Х.

Израильское внешнеполитическое ведомство распространило это сообщение после того, как с судов, участвующих в акции, поступили сообщения о присутствии пары десятков неопознанных кораблей на дистанции примерно в три морские мили.