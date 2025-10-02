Стармер настаивает на продолжении поставок оружия Украине

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о необходимости укрепления восточного фланга НАТО и продолжении снабжения Киева оружием, сообщил офис британского премьера.

"Премьер-министр отметил, что партнерам необходимо продолжать защищать восточный фланг, оставаясь при этом сосредоточенными на оснащении Украины и ее вооруженных сил", - говорится в сообщении офиса о встрече Стармера с генсеком НАТО Марком Рютте в Копенгагене в преддверии саммита Европейского политического сообщества.

Стороны "признали ценность Восточного партнерства в сдерживании России" и заявили о необходимости "рассмотреть все варианты дальнейшего укрепления обороны".

Одновременно Стармер и Рютте "приветствовали решительное заявление президента США Дональда Трампа в ответ на тактику России затягивать мирное соглашение" по Украине.

Ранее Трамп, выступая перед генералами и адмиралами на базе морской пехоты в Квантико (штат Вирджиния), заявил, что украинский конфликт "оказался самым трудным", повторив, что рассчитывал на то, что президент России Владимир Путин "быстро завершит это дело".

"Но единственный способ сделать это - через силу", - сказал Трамп.

Тем не менее, по словам Трампа, "возможно, это вдруг и получится, теоретически в течение недели".