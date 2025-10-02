Ассоциация агентов ФБР заявила, что шатдаун может поставить под угрозу нацбезопасность США

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Ассоциация агентов ФБР заявила, что нынешнее закрытие федерального правительства, связанное с отсутствием финансирования (шатдаун), может поставить под угрозу безопасность американцев.

В обращении, передает ряд американских телеканалов, ассоциация предупредила, что "прекращение работы может подорвать способность ФБР выполнять свои обязанности в то время, когда страна сталкивается с беспрецедентным спектром угроз национальной безопасности и криминальных угроз - от незаконного оборота фентанила и терроризма до насильственных преступлений против детей и кибератак".

В нем также говорится, что сокращение оперативных ресурсов может привести к срыву расследований, наблюдения, судебно-медицинского анализа и партнерских отношений с государственными, местными и международными правоохранительными органами.

Ассоциация также направила письмо в Конгресс с просьбой освободить критически важных сотрудников федеральных правоохранительных органов, работающих в условиях шатдауна, от удержания заработной платы, отметив, что задержка зарплаты может угрожать финансовой стабильности агентов.

"Для специальных агентов ФБР это не политический вопрос. Речь идет о выполнении нашей миссии, соблюдении конституции и защите американского народа", - подчеркивается в письме.

В среду с 00:00 часов по восточному времени США (7:00 мск) американские правительственные учреждения приостановили работу, так как Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении финансирования их деятельности.