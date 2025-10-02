Поиск

Ассоциация агентов ФБР заявила, что шатдаун может поставить под угрозу нацбезопасность США

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Ассоциация агентов ФБР заявила, что нынешнее закрытие федерального правительства, связанное с отсутствием финансирования (шатдаун), может поставить под угрозу безопасность американцев.

В обращении, передает ряд американских телеканалов, ассоциация предупредила, что "прекращение работы может подорвать способность ФБР выполнять свои обязанности в то время, когда страна сталкивается с беспрецедентным спектром угроз национальной безопасности и криминальных угроз - от незаконного оборота фентанила и терроризма до насильственных преступлений против детей и кибератак".

В нем также говорится, что сокращение оперативных ресурсов может привести к срыву расследований, наблюдения, судебно-медицинского анализа и партнерских отношений с государственными, местными и международными правоохранительными органами.

Ассоциация также направила письмо в Конгресс с просьбой освободить критически важных сотрудников федеральных правоохранительных органов, работающих в условиях шатдауна, от удержания заработной платы, отметив, что задержка зарплаты может угрожать финансовой стабильности агентов.

"Для специальных агентов ФБР это не политический вопрос. Речь идет о выполнении нашей миссии, соблюдении конституции и защите американского народа", - подчеркивается в письме.

В среду с 00:00 часов по восточному времени США (7:00 мск) американские правительственные учреждения приостановили работу, так как Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении финансирования их деятельности.

США правительство шатдаун ФБР письмо Конгресс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Израиль остановил суда с пропалестинскими активистами, направлявшимися в Газу

США предоставят Украине разведданные для ракетных ударов вглубь территории РФ

G7 договорилась оказывать давление на закупающие российскую нефть страны

Во Франции начали расследование против предполагаемого танкера "теневого флота России"

Финляндия и Швеция планируют наладить совместное производство военных кораблей

Финляндия и Швеция планируют наладить совместное производство военных кораблей

Администрация Трампа заморозила финансирование транспортных проектов в Нью-Йорке на $18 млрд

Администрация Трампа заморозила финансирование транспортных проектов в Нью-Йорке на $18 млрд
Обострение палестино-израильского конфликта

Движение ХАМАС попросило разъяснений по поводу мирного плана Трампа по Газе

Фестиваль Октоберфест приостановили из соображений безопасности

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7267 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });