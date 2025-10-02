Поиск

Трамп планирует сократить программы демократов и уволить госслужащих из-за шатдауна

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что он не стремился к приостановке работы американского правительства и намерен сократить демократические программы и уволить большое число федеральных служащих.

"Многие люди говорят: "Трамп хотел этого". (...) А я этого не хотел", - сказал Трамп в интервью One America News, полная версия которого выйдет в четверг вечером.

Американский президент отметил, что ему "разрешено сокращать то, что вообще не должно было быть одобрено", и он, вероятно, сделает это.

По словам Трампа, навсегда могут быть сокращены "любимые проекты" демократов. "Могут быть увольнения, и это их вина (демократов - ИФ)", - добавил он.

Днем ранее американский лидер заявил журналистам в Белом доме, что шатдаун может привести к массовым сокращениям в федеральном правительстве.

"Демократы хотят, чтобы работа прекратилась. Когда происходит закрытие правительства, приходится проводить сокращения, так что мы уволим много людей", - сказал Трамп.

Между тем, по его мнению, из-за шатдауна может произойти "много хорошего". "Мы можем избавиться от многих вещей, которых мы не хотим, и это демократические вещи", - подчеркнул Трамп.

В среду с 00:00 часов по восточному времени США (7:00 мск) американские правительственные учреждения приостановили работу, так как Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении финансирования их деятельности.

США Дональд Трамп шатдаун демократы программы госслужащие
