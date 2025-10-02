Поиск

Безработица в еврозоне в августе выросла до 6,3%

Ожидалось сохранение на уровне 6,2%

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Безработица в еврозоне в августе поднялась до 6,3% по сравнению с 6,2% месяцем ранее, по данным статистического управления Европейского союза.

Аналитики в среднем не ожидали изменения, по данным Trading Economics.

В августе 2024 года безработица также находилась на отметке 6,3%.

Количество безработных в еврозоне в августе увеличилось на 11 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем - до 10,842 млн человек.

Доля неработающих среди молодежи (население до 25 лет) не изменилась - 14%.

Самый низкий уровень безработицы среди крупнейших государств еврозоны был зафиксирован в Германии (3,7%), самый высокий - в Испании (10,3%). Во Франции безработица составляет 7,5%, в Италии - 6%.

В Европейском союзе безработица в прошлом месяце составляла 5,9%. Это соответствует как уровню июля, так и показателю августа 2024 года.

ЕС Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Тайвань отверг предложение о переносе производства чипов в США

Во Франции 76 тыс. полицейских и жандармов будут обеспечивать безопасность на акциях протеста

Во Франции 76 тыс. полицейских и жандармов будут обеспечивать безопасность на акциях протеста

В Белом доме не исключают поставки Киеву ракет большой дальности

В Белом доме не исключают поставки Киеву ракет большой дальности

Что случилось этой ночью: четверг, 2 октября

The Jerusalem Post пишет, что ХАМАС не согласится с планом Трампа по Газе

Израиль остановил суда с пропалестинскими активистами, направлявшимися в Газу

Израиль остановил суда с пропалестинскими активистами, направлявшимися в Газу

США предоставят Украине разведданные для ракетных ударов вглубь территории РФ

G7 договорилась оказывать давление на закупающие российскую нефть страны

Во Франции начали расследование против предполагаемого танкера "теневого флота России"

Финляндия и Швеция планируют наладить совместное производство военных кораблей

Финляндия и Швеция планируют наладить совместное производство военных кораблей
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7269 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });