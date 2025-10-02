Безработица в еврозоне в августе выросла до 6,3%

Ожидалось сохранение на уровне 6,2%

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Безработица в еврозоне в августе поднялась до 6,3% по сравнению с 6,2% месяцем ранее, по данным статистического управления Европейского союза.

Аналитики в среднем не ожидали изменения, по данным Trading Economics.

В августе 2024 года безработица также находилась на отметке 6,3%.

Количество безработных в еврозоне в августе увеличилось на 11 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем - до 10,842 млн человек.

Доля неработающих среди молодежи (население до 25 лет) не изменилась - 14%.

Самый низкий уровень безработицы среди крупнейших государств еврозоны был зафиксирован в Германии (3,7%), самый высокий - в Испании (10,3%). Во Франции безработица составляет 7,5%, в Италии - 6%.

В Европейском союзе безработица в прошлом месяце составляла 5,9%. Это соответствует как уровню июля, так и показателю августа 2024 года.