Токаев обсудил с Дуровым перспективы реализации проектов в сфере ИИ

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Астане в рамках международного форума Digital Bridge-2025 состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, сообщила пресс-служба Токаева.

Стороны обсудили сотрудничества в сферах образования, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Токаев высоко оценил деятельность Telegram по поддержке развития цифровой повестки Казахстана. Компания официально стала участником Astana Hub, открыла офис в Казахстане и запустила AI-лаборатории в центре AIem.Ai.

"Павел Дуров рассказал Касым-Жомарту Токаеву о перспективах реализации совместных проектов в сфере искусственного интеллекта", - отмечается в сообщении.