Индия может начать добычу полезных ископаемых в Монголии и вывозить их через РФ

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Власти Монголии и Индии готовятся подписать меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области геологии и разведки, сообщают монгольские СМИ.

"После подписания откроется путь для совместной разведки месторождений полезных ископаемых (в частности, меди и угля - ИФ), инвестиционных проектов и, в конечном итоге, поиска источников поставок материалов. Несколько индийских компаний, включая Adani, Hindalco и Vedanta, уже проявили интерес к горнодобывающему сектору Монголии, который открывает возможности для создания совместных предприятий и заключения соглашений о прямых поставках", - сообщает одно из изданий.

Отмечается, что расширение связей с Монголией, чьи природные ресурсы не использованы в полной мере, в сфере ГМК позволит Нью-Дели снизить уязвимость к перебоям в поставках минерального сырья и колебаниям цен на мировом рынке. Ослабление зависимости от узкого круга поставщиков является ключевым элементом стратегии диверсификации индийской экономики.

"Однако логистика остается проблемой, учитывая отсутствие у Монголии выхода к морю. Обе стороны работают над определением жизнеспособных транспортных маршрутов. В настоящее время обсуждения сосредоточены на российском дальневосточном порте Владивосток как на предпочтительном пункте отправления для торговли, а не на более коротком маршруте через Китай", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, в ноябре должен состояться визит президента Монголии Ухнаагийна Хүрэлсүха в Индию, в рамках которого может быть подписан соответствующий меморандум.

Как сообщалось, Монголия и Индия в настоящее время также реализуют совместный проект по строительству первого в Монголии нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) мощностью 1,5 млн тонн нефтепродуктов в год на юго-востоке страны. Работы ведутся с 2018 года, ввести первую очередь НПЗ планируется в 2026 году, а вывести завод на проектную мощность - в 2028 году. Инвестором и генподрядчиком выступает Индия - $1,7 млрд на проект были выделены Экспортно-импортным банком Индии, а строительство ведет Engineers India Ltd.

Ввод НПЗ в эксплуатацию позволит выпускать более 300 тыс. тонн бензина и 800 тыс. тонн дизтоплива в год, что обеспечит 55% внутреннего потребления нефтепродуктов в Монголии, а также позволит на 50% снизить расходы страны на импорт топлива - в первую очередь из РФ.