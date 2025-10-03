Индекс активности в сфере услуг США в сентябре снизился до 50 пунктов, хуже прогноза

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в сентябре снизился до 50 пунктов, сообщил Институт управления поставками (ISM).

В августе показатель составил 52 пункта.

Аналитики в среднем прогнозировали его снижение в сентябре до 51,7 пункта, по данным Trading Economics.

Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

Подындекс новых заказов уменьшился до 50,4 пункта с 56 пунктов месяцем ранее, индикатор активности бизнеса - до минимальных с 2020 года 49,9 пункта с 55 пунктов, запасов - до 47,8 пункта с 53,2 пункта.

Подындекс занятости в сентябре увеличился до 47,2 пункта с августовских 46,5 пункта, однако остался ниже отметки в 50 пунктов четвертый месяц подряд.

Индикатор ценового давления поднялся до 69,4 пункта с 69,2 пункта.

Институт управления поставками рассчитывает индекс ISM Services на основании данных компаний из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны.

Между тем значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемого S&P Global, снизилось в сентябре до 54,2 пункта с 54,5 пункта месяцем ранее. Сводный PMI в прошлом месяце уменьшился до 53,9 пункта с 54,6 пункта.