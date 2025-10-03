Поиск

Объем нефти на танкерах в море достиг максимума за два года

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Объем нефти на танкерах, которые находятся в океане, достиг максимума более чем за два года.

По данным Vortexa, в настоящее время на морские танкеры перевозят около 1,25 млрд баррелей нефти, что является самым высоким объемом с апреля 2023 года. Другая аналитическая компания Kpler заявила, что нынешний показатель является максимальным с июня 2023 года.

Это отражает увеличение поставок как внутри ОПЕК, так и за пределами картеля, отмечает агентство Bloomberg. Ожидается, что объемы перевозок продолжат увеличиваться в четвертом квартале этого года и первом квартале 2026 года, что, по прогнозам Международного энергетического агентства, приведет к рекордному переизбытку предложения в следующем году.

Это, вероятно, окажет давление на цены на нефть, но будет выгодно судовладельцам. Доходы владельцев гигантских супертанкеров в последние недели приближались к $100 тыс. в сутки, хотя и снизились в последние дни.

"Значительный рост экспорта нефти с Ближнего Востока в сентябре является главным фактором", - полагает главный аналитик EA Gibson Shipbrokers Светлана Лобачева. По ее словам, "дело не только в совокупном эффекте увеличения добычи ОПЕК+", но и, в частности, в ожидаемом уходе значительного объема нефтеперерабатывающих мощностей на Ближнем Востоке на ремонтные работы в октябре.

Рост поставок нефти из США и Западной Африки в Азию также способствовал увеличению продолжительности танкерных рейсов и повышению объемов нефти в море, добавила она.

Объем морских перевозок нефти резко вырос в сентябре, поскольку три крупнейших мировых экспортера - США, Саудовская Аравия и Россия - увеличили поставки на мировой рынок. Другие страны также наращивали поставки, что привело к общему увеличению более чем на 2 млн баррелей в сутки по сравнению с августом.

"Мы наблюдаем самый высокий мировой экспорт нефти за последние пять лет, - заявил аналитик Kpler Мэтт Смит. - В конечном итоге это, вероятно, приведет к увеличению запасов в ближайшие месяцы".

нефть
