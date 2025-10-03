Поиск

Трамп ждет от ХАМАС согласия освободить заложников до вечера 5 октября

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп дал движению ХАМАС время до 5 октября, чтобы согласиться освободить заложников, а также призвал мирных палестинцев покинуть Газу.

"Отпустите всех заложников, в том числе отдайте тела погибших! Соглашение с ХАМАС должно быть достигнуто к воскресенью, к шести часам вечера по времени Вашингтона (23.00 по Москве). К соглашению уже присоединились все страны! Если это последнее предложение не будет принято, против ХАМАС начнется невообразимый ад", - написал он в Truth Social.

По словам Трампа, "мир на Ближнем Востоке будет достигнут любой ценой".

Он также призвал мирных палестинцев, проживающих в Газе немедленно покинуть места, где израильские военные окружили боевиков группировки и "где может произойти массовая гибель" и перебраться в более безопасные районы. "Вас ждут люди, которые готовы помочь, и вы получите всю необходимую поддержку", - заверил президент.

"ХАМАС дается последний шанс!" - отметил Трамп.

30 сентября Трамп представил свой план по урегулированию по Газе из 20 пунктов, включающих в том числе прекращение боевых действий и освобождение израильских заложников. Он заявил, что дает лидерам ХАМАС 72 часа на то, чтобы они приняли план. План поддержали ведущие региональные государства, включая Египет и Катар. Реакции ХАМАС пока не последовало.

