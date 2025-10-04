Министр энергетики США заявил, что шатдаун может отразиться на безопасности ядерного оружия

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Министр энергетики США Крис Райт обеспокоен безопасностью американского ядерного оружия в связи с приостановкой финансирования работы правительственных учреждений (шатдауном).

"У нас есть еще около восьми дней на финансирование Национального управления по ядерной безопасности, которое следит за нашими запасами ядерного оружия, двигателями, приводящими в действие наши атомные подводные лодки и авианосцы", - сказал Райт в эфире Fox News.

По его словам, "еще восемь дней финансирования, а затем нам придется прибегнуть к некоторым процедурам экстренного закрытия, что подвергнет нашу страну риску".