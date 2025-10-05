Поиск

США предлагают по $2500 подросткам-мигрантам, которые добровольно покинут страну

США предлагают по $2500 подросткам-мигрантам, которые добровольно покинут страну
Фото: Carlos Moreno/Anadolu via Getty Images

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Министерство внутренней безопасности США предлагает выплату в $2500 каждому подростку-мигранту, который готов добровольно уехать из Штатов и вернуться на родину, сообщает ABC News.

Выплаты полагаются несовершеннолетним иностранцам от 14 лет и старше без сопровождения. Предложение не касается мексиканцев, а также несовершеннолетних, которые находятся под опекой Управления по расселению беженцев.

Ранее в этом году власти США предлагали взрослым нелегалам-иностранцам по $1000 за добровольное возвращение на родину.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп назвал хорошей идей предложение Путина о продлении положений ДСНВ на год

Трамп назвал хорошей идей предложение Путина о продлении положений ДСНВ на год

После протестов в Тбилиси грузинские силовики нашли схрон с оружием и взрывчаткой

Премьер-министр Грузии Кобахидзе обещает нейтрализовать все экстремистские силы

Премьер-министр Грузии Кобахидзе обещает нейтрализовать все экстремистские силы

Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль согласен отвести войска в Газе на первоначальную линию

Израиль согласен отвести войска в Газе на первоначальную линию

Организаторы протестов в Тбилиси обвиняются в призывах к свержению власти

Полиция задержала организаторов акции протеста в столице Грузии

Полиция задержала организаторов акции протеста в столице Грузии

Участники акции протеста в Тбилиси выразили недовольство действиями организаторов

В столкновениях с участниками акции протеста в Тбилиси пострадали 14 полицейских

Что произошло за день: суббота, 4 октября

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2417 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7286 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });