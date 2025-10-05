США предлагают по $2500 подросткам-мигрантам, которые добровольно покинут страну

Фото: Carlos Moreno/Anadolu via Getty Images

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Министерство внутренней безопасности США предлагает выплату в $2500 каждому подростку-мигранту, который готов добровольно уехать из Штатов и вернуться на родину, сообщает ABC News.

Выплаты полагаются несовершеннолетним иностранцам от 14 лет и старше без сопровождения. Предложение не касается мексиканцев, а также несовершеннолетних, которые находятся под опекой Управления по расселению беженцев.

Ранее в этом году власти США предлагали взрослым нелегалам-иностранцам по $1000 за добровольное возвращение на родину.