В Сирии завершились парламентские выборы

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Выборы в Сирии завершились, начался подсчет голосов, сообщила представитель Верховного комитета по выборам Народного собрания Сири Навара Наджма.

Результатов экзит-поллов в СМИ пока не приводится.

Это были первые выборы в Сирии после смены власти, когда главой государства стал Ахмед аш-Шараа, а бывший президент страны Башар Асад покинул страну. В последний раз парламентские выборы в Сирии проводились летом 2024 года.

Избранный парламент Сирии был распущен новыми властями страны в январе 2025 года.

По данным СМИ, в выборах участвовали 1578 кандидатов из 50 избирательных округов, при этом 14% из них составили женщины. Ранее новые власти страны запретили участвовать в выборах сторонникам бывшего президента.