ВМС Ирана готовы дать мощный отпор противнику на море

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур в ходе инспекции подразделений военно-морских сил (ВМС) КСИР, дислоцированных на островах в Персидском заливе, высоко оценил их боеготовность, сообщает в понедельник иранское агентство ИРНА.

"Точно так же, как вооруженные силы поставили на колени сионистский режим и США во время навязанной 12-дневной войны, военно-морские подразделения КСИР ответят всей мощью, если противник предпримет какие-либо действия на море и островах", - заявил Пакпур.

По данным агентства Мехр, в ходе посещения подразделений командующий также наблюдал за проходом американского корабля в Персидском заливе.

Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана, целью которой декларировалось уничтожение ядерной программы исламской республики. В ответ Иран начал наносить удары по Израилю.

Израиль Иран США
