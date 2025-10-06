Поиск

В двух южных регионах Казахстана зафиксировано ощутимое землетрясение

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Жители Жамбылской и Туркестанской областей Казахстана в ночь на понедельник ощутили землетрясение интенсивностью от двух до четырех баллов, сообщает пресс-служба МЧС республики.

По информации Национального научного центра сейсмологических исследований и информации (в составе МЧС Казахстана), эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км в 465 км к юго-западу от Алматы на территории Киргизии.

По данным казахстанских сейсмологов, энергетический класс землетрясения составил 13.3, магнитуда - 5.9.

"Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало", - отметили в пресс-службе.

Специалисты филиала ГУ "Казселезащита" МЧС провели обследование наиболее опасных участков плотин и защитных сооружений.

"Повреждений, деформаций, трещин и просадок грунта не выявлено. Объекты жизнеобеспечения и критически важные инфраструктуры функционируют в штатном режиме", - добавили в МЧС.

Казахстан Киргизия МЧС
