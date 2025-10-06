Dow Jones в пятницу обновил рекорд, Nasdaq снизился, S&P 500 почти не изменился

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики на фоне продолжавшейся третий день приостановки работы правительства США (шатдаун).

Dow Jones обновил исторический максимум, S&P 500 практически не изменился, тогда как Nasdaq Composite снизился.

По итогам всей прошедшей недели Dow Jones увеличился на 1%, S&P 500 - на 1,1%, Nasdaq - на 1,3%.

Шатдаун привел к тому, что критически важные статистические данные, которые Федеральная резервная система использует для оценки экономической ситуации, не публикуются. В том числе в пятницу не вышел важный отчет о состоянии рынка труда страны в сентябре.

При этом неправительственные организации продолжают предоставлять отчеты.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в сентябре снизился до 50 пунктов по сравнению с 52 пунктами месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками в пятницу.

Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное падение - до 51,7 пункта, по данным Trading Economics. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

Цена акций Applied Materials снизилась за день на 2,7%. Один из крупнейших мировых производителей чипов дал прогноз, согласно которому он недополучит $710 млн выручки в результате новых экспортных ограничений, введенных министерством торговли США в конце сентября.

Котировки бумаг Alphabet Inc. опустились на 0,1%. Google, которая входит в Alphabet, объявила о намерении инвестировать $4 млрд в строительство центра обработки данных в Арканзасе, а также в облачную и ИИ-инфраструктуру в штате.

Акции Nvidia Corp. подешевели на 0,7%, Advanced Micro Devices Inc. - на 3%, Nike Inc. - на 3,5%, Dell Technologies - на 4,5%, Palantir Technologies Inc. - на 7,5%, Tesla - на 1,4%, Amazon.com Inc. - на 1,3%, Boeing Co. - на 0,5%.

Помимо этого, сильно уменьшилась стоимость бумаг операторов казино Las Vegas Sands Corp. (-7,4%) и Wynn Resorts (-7,3%).

В то же время цена акций Apple Inc. выросла на 0,4% и достигла максимума с декабря прошлого года.

Котировки бумаг Medtronic, одного из крупнейших в мире производителей медицинского оборудования, повысились на 2,3% - до самой высокой отметки более чем за три года.

Стоимость акций USA Rare Earth подскочила на 14,3% на информации о том, что компания ведет переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа. Ранее на этой неделе стало известно, что американское правительство приобрело 5% в канадском производителе лития Lithium Americas, а также 5% в литиевом проекте Thacker Pass Nevada, который компания реализует в партнерстве с General Motors.

Бумаги UnitedHealth Group и Salesforce Inc. подорожали на 1,8% и 1,6% соответственно и стали лидерами подъема среди компонентов Dow Jones.

Кроме того, цена акций International Business Machines выросла на 0,6%, Microsoft Corp. - на 0,3%, Walmart Inc. - на 0,4%, eBay Inc. - на 4,3%, Ford Motor - на 3,7%.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу увеличился на 238,56 пункта (на 0,5%) и составил 46758,28 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 выросло всего на 0,44 пункта (на 0,01%) - до 6715,79 пункта.

В то же время индекс Nasdaq Composite опустился на 63,54 пункта (на 0,28%) и завершил сессию на отметке 22780,51 пункта.