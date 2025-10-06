Поиск

Adobe ожидает роста онлайн-продаж в США в праздничный сезон на 5,3%

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Онлайн-продажи в США в период с 1 ноября по 31 декабря вырастут на 5,3% в годовом выражении и составят $253,4 млрд, согласно прогнозу Adobe Analytics.

Годом ранее объем интернет-покупок в праздничный сезон увеличился на 8,7%.

Adobe ожидает, что активнее всего в этом году будут покупать в киберпонедельник - первый понедельник после Дня благодарения (27 ноября). По ее прогнозам, онлайн-продажи в этот день (1 декабря) вырастут на 6,3% - до $14,2 млрд.

Некоторые из праздничных покупок будут совершаться уже в период акции October Big Deal Days на платформе Amazon (SPB: AMZN) 7-8 октября и в ходе акций других компаний, полагает Adobe. За эти два дня продажи составят $9 млрд (+6,2% год к году), прогнозирует она.

На покупки с мобильных устройств придется 56,1% общих онлайн-расходов в праздничный сезон, а расходы в рамках акций рассрочки увеличатся на $2 млрд, согласно прогнозу Adobe.

