ЮНЕСКО выдвинула на пост главы организации бывшего министра туризма Египта

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Исполнительный совет ЮНЕСКО выдвинул на пост генерального директора организации бывшего министра туризма и древностей Египта Халеда аль-Анани, сообщается в понедельник на сайте организации.

"После голосования члены исполнительного совета ЮНЕСКО выдвинули Халеда аль-Анани из Египта на пост генерального директора организации", - говорится в сообщении.

Теперь страны-члены ЮНЕСКО проведут голосование по этой кандидатуре в ходе генеральной конференции, которая пройдет в узбекском Самарканде 6 ноября. В случае избрания аль-Анани займет пост генерального директора в середине ноября, сменив на нем Одрэ Азуле.

Египтолог и политик Аль-Анани родился 14 марта 1971 года в Гизе. С 2016 года он занимал пост министра по делам древностей Египта, с 2019 по 2022 год - министра туризма и древностей.

