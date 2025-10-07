Поиск

Кипр обязал россиян сдавать биометрию для виз

Архивное фото
Фото: EyesWideOpen/Getty Images

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Гражданам России для оформления визы на Кипр теперь нужно сдавать биометрические данные, подача документов дистанционно невозможна, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Новое требование делает обязательным личное присутствие заявителя при подаче документов. От сдачи отпечатков пальцев освобождены дети до 12 лет. Таким образом, дистанционная подача пакета документов через туроператоров и турагентов больше невозможна. Обновленные визовые процедуры уже вступили в силу во всех консульствах Кипра на территории РФ - в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге", - говорится в сообщении со ссылкой на посольство Кипра в Москве.

Как отметили в ассоциации, введение требований об обязательной сдаче биометрии для получения кипрской визы связано с запуском в октябре системы EES в Евросоюзе и процессом вступления Кипра в Шенгенскую зону. Получение визы на Кипр в России сейчас возможно только в консульствах.

Заявления на национальную кипрскую визу должны подаваться не позднее чем за 15 календарных дней до поездки. Период обработки составляет до 45 календарных дней. В пакете документов должны быть авиабилеты или их оплаченная бронь в обе стороны, подтверждение наличия места проживания и наличия денежных средств. Заявителям рекомендуется не предоставлять страховые полисы от компаний, находящихся под санкциями ЕС.

Консульский сбор при оформлении краткосрочной визы категории С составляет 90 евро, для детей от 6 до 11 лет включительно - 45 евро.

ЕС Ассоциация туроператоров России Кипр
