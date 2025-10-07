Европарламент одобрил реформу, упрощающую отмену безвизового режима ЕС для определенных стран

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Европарламент (ЕП) утвердил во вторник законопроект, упрощающий отмену права на безвизовый режим с ЕС для стран, "представляющих угрозу безопасности или нарушающих права человека".

За одобрение законопроекта на пленарной сессии ЕП в Страсбурге проголосовали 518 депутатов, 96 высказались против, и 24 парламентария воздержались.

"Благодаря модернизированному механизму приостановления действия виз ЕС сможет приостанавливать безвизовый режим в случае серьёзных нарушений прав человека, а также применять такие меры в отношении государственных служащих или других групп. Этот обновлённый механизм подтверждает нашу приверженность правам человека и международному праву", - заявил докладчик ЕП, евродепутат от Словении Матьяж Немец.

Депутаты Европарламента одобрили реформу механизма приостановления действия виз ЕС в отношении 61 страны, граждане которой в настоящее время могут въезжать в Шенгенскую зону без визы для краткосрочного пребывания до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

"Этот механизм позволяет Европейской комиссии вновь вводить визовые требования для конкретной страны при наличии проблем с безопасностью сначала временно до завершения расследования, а затем постоянно, если проблемы сохраняются", - говорится в сообщении пресс-службы ЕП.

В нём поясняется, что основания для таких решений включают "внутренние угрозы безопасности, в том числе рост числа тяжких преступлений, совершаемых гражданами соответствующей страны, а также существенное увеличение количества отклоненных заявлений о предоставлении убежища, отказов во въезде или числа лиц, просрочивших свои визы".

При этом реформа механизма "добавляет новые основания для инициирования приостановления действия виз, а именно: гибридные угрозы, например, спонсируемое государством использование мигрантов; программы получения гражданства инвесторами, или "золотые паспорта", вызывающие опасения по поводу безопасности; несоответствие визовой политике ЕС; нарушения Устава ООН, международного права, прав человека и гуманитарного права, а также невыполнение решений международных судов".

Теперь законопроект должен быть утвержден Советом ЕС. Он вступит в силу через 20 дней после публикации в "Официальном журнале" Евросоюза.