Dell повысила прогнозы роста выручки и прибыли благодаря спросу на решения для ИИ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Dell Technologies Inc. повысила долгосрочные прогнозы роста выручки и прибыли, отметив высокий спрос на ее решения для сферы ИИ-разработок.

Согласно новому прогнозу компании, темпы роста ее выручки в ближайшие четыре года составят в среднем 7-9%, скорректированной прибыли в расчете на акцию - 15% и более.

Предыдущие прогнозы Dell, озвученные в 2023 году, предполагали, что среднегодовые темпы роста ее выручки в долгосрочной перспективе будут составлять 3-4%, скорректированной прибыли 8% и более.

Как говорится в сообщении компании, опубликованном перед встречей с аналитиками, Dell имеет хорошие позиции, чтобы пользоваться беспрецедентными темпами изменения технологий, особенно в сфере ИИ, благодаря своему портфелю продуктов, включающему решения для инфраструктуры дата-центров.

"Инженерные разработки, сервисы, экосистема и возможности в плане финансирования делают Dell лидером в области решений для инфраструктуры ИИ", - отмечается в сообщении.

"Клиенты активно интересуются ИИ и вычислительными ресурсами, системами хранения данных и сетевыми решениями, которые мы предлагаем для масштабирования технологий, - заявил главный исполнительный директор компании Майкл Делл. - По мере внедрения ИИ в бизнес и государственные структуры по всему миру открывающиеся возможности колоссальны".

Dell намерена увеличивать квартальные дивиденды по крайней мере на 10% в год до конца 2030 года, говорится в сообщении компании.

Акции Dell прибавляют в цене 5,1% в начале торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла почти на 33%.

