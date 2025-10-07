Инфляционные ожидания в США выросли до максимума за 5 месяцев в сентябре

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания американцев на ближайший год в сентябре увеличились до 3,4% с 3,2% в августе, согласно результатам опроса, проведенного Федеральным резервным банком (ФРБ) Нью-Йорка.

Это максимум за пять месяцев.

При этом продовольственная инфляция ожидается на уровне 5,8% вместо 5,5% месяцем ранее, что является рекордом с марта 2023 года.

Рост цен на бензин в ближайший год прогнозируется потребителями на уровне 4,2% против 3,9% в августе, ожидания подъема цен на жилье четвертый месяц подряд остаются на уровне 3%.

Инфляционные ожидания на ближайшие три года в прошлом месяце остались на уровне 3%, на пять лет - повысились до 3% с 2,9%.

Согласно результатам опроса, оценка вероятности роста безработицы в ближайший год выросла на 2 процентных пункта, до 41,1%, а прогноз роста ВВП понизился на 0,1 п.п., до минимальных с апреля 2021 года 2,4%.