ЕК предложила существенно усилить защитные меры в сталелитейной отрасли

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) предложила во вторник план защиты сталелитейной промышленности ЕС от несправедливого воздействия глобального избытка производственных мощностей.

"Глобальный избыток производственных мощностей наносит ущерб нашей отрасли. Нам необходимо действовать немедленно. Я призываю Совет ЕС и (Европейский - ИФ) парламент действовать быстро. Комиссия продолжит работать с промышленностью над сохранением и созданием хороших рабочих мест, а также с государствами-членами и глобальными партнерами, в том числе на уровне ВТО, над поиском долгосрочных решений общих проблем", - заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В Еврокомиссии расценивают выдвинутое предложение как "важный шаг на пути к обеспечению долгосрочной жизнеспособности стратегически важной отрасли".

По мнению ЕК, её "предложение поддерживает принцип открытой торговли и укрепляет взаимодействие с глобальными партнерами для решения проблемы избыточных производственных мощностей".

Это предлагается сделать путем "ограничения объемов беспошлинного импорта до 18,3 млн тонн в год (сокращение на 47% по сравнению с квотами на сталь 2024 года), удвоения уровня внеквотной пошлины до 50% (по сравнению с 25% в рамках защитной меры) и усиления прослеживаемости рынков стали путем введения требования "выплавка и разливка" для предотвращения обхода".

В Брюсселе объясняют, что это предложение "заменит защитную меру в отношении стали, срок действия которой истекает в июне 2026 года". Оно призвано "обеспечить надежную и постоянную защиту сталелитейной промышленности ЕС с целью сохранения рабочих мест в Европейском союзе и поддержки сектора в его усилиях по декарбонизации".

"Избыток производственных мощностей в сталелитейном секторе - это глобальная проблема, требующая решительных, реальных и совместных действий всех партнеров", - подчеркивают в Еврокомиссии. По ее заявлению, предлагаемая мера полностью соответствует требованиям ВТО. После получения соответствующего мандата от Совета ЕС Еврокомиссия готова оперативно вступить в диалог с затронутыми торговыми партнерами ЕС.

Предложение ЕК теперь будет рассматриваться в рамках существующей в ЕС законодательной процедуры, окончательное решение примут Европарламент и Совет ЕС. Для принятия решения Совета ЕС о начале переговоров потребуется квалифицированное большинство голосов государств-членов союза, отмечается в коммюнике Еврокомиссии.

