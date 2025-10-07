Поиск

Британские банки выплатят 8,2 млрд фунтов компенсаций из-за нарушений в автокредитовании

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Британским банкам придется направить 8,2 млрд фунтов стерлингов ($11 млрд) на компенсации клиентам в связи с нарушениями в сфере автокредитования. Об этом заявило Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA).

Запуск программы возмещения и ее реализация будут стоить фининститутам еще порядка 2,8 млрд фунтов. Таким образом, их общие расходы достигнут 11 млрд фунтов, сообщило FCA. Ранее регулятор оценивал эту сумму в 9-18 млрд фунтов.

В августе текущего года Верховный суд Великобритании вынес решение, согласно которому банкам придется выплатить компенсации клиентам лишь в самых серьезных случаях недобросовестного кредитования.

Разбирательство касалось комиссий, выплачиваемых банками автодилерам. FCA запретило эти комиссии в 2021 году и в 2024 году инициировало проверку прошлых соглашений.

FCA ожидает, что потребители в среднем получат компенсацию в 700 фунтов. Ранее эта сумма прогнозировалась на уровне 950 фунтов.

Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Энергокомпании планируют инвестировать $50 млрд в трубопроводы в США за 5 лет

МЭА резко ухудшило прогноз роста ВИЭ-мощностей в США на период до 2030 года

МЭА резко ухудшило прогноз роста ВИЭ-мощностей в США на период до 2030 года

Путин будет участвовать 10 октября в саммите СНГ в Душанбе

Путин будет участвовать 10 октября в саммите СНГ в Душанбе

Европарламент одобрил реформу, упрощающую отмену безвизового режима ЕС для определенных стран

Европарламент одобрил реформу, упрощающую отмену безвизового режима ЕС для определенных стран

Минобороны Сирии объявило о заключении всеобщего перемирия с курдским ополчением

Минобороны Сирии объявило о заключении всеобщего перемирия с курдским ополчением
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7309 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2419 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });