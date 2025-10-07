Папа римский в рамках первой поездки за границу посетит Турцию и Ливан

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Папа римский Лев XIV совершит первое с момента избрания путешествие за рубеж: он посетит Турцию и Ливан в период с 27 ноября по 2 декабря, сообщает во вторник Vatican News.

Папа римский "принял приглашение глав государств и церковных властей" Турции и Ливана, объявил пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни.

Понтифик будет с 27 по 30 ноября в Турции, где посетит город Изник по случаю 1700-летия созыва Первого Никейского собора.

Затем папа римский отправится в Ливан, где пробудет до 2 декабря. Детали визита в Ливан сообщат позже, отмечается в сообщении.