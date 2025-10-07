Поиск

Экс-премьер Франции не против приостановки внедренной ей пенсионной реформы

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Бывшая премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что она не против того, чтобы внедренная ею в 2023 году в условиях бурных протестов пенсионная реформа была приостановлена ради выхода страны из политического кризиса.

"Я считаю, что мы не должны делать из этой пенсионной реформы тотем. Мы должны отдать приоритет продвижению вперед по путям улучшения, которые были предложены профсоюзными организациями, в частности, по вопросам тяжелых условий труда и положения женщин", - сказала Борн, ныне исполняющая обязанности министра национального просвещения, в интервью газете Le Parisien, опубликованном во вторник.

По ее словам, если это послужит стабильности страны, то следует изучить процедуры и конкретные последствия приостановки реформы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял в ходе избирательной кампании в 2022 году о решимости провести пенсионную реформу до конца своего второго президентского мандата.

Правительство 16 марта 2023 года приняло решение провести реформу по повышению возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет в обход голосования в Национальном собрании, используя конституционную статью 49.3.

Оппозиционные фракции Национального собрания выдвинули 20 марта два вотума недоверия правительству, но оба не набрали нужного количества голосов. При одном из вотумов не хватило только девяти голосов, чтобы отправить Борн в отставку. В результате неудачных попыток выразить недоверие исполнительной власти, пенсионная реформа была признана принятой Национальным собранием.

Вечером 20 марта в Париже и регионах Франции начались спонтанные протесты. Массовые манифестации и забастовки против этой реформы продолжались и в дальнейшем.

При нынешнем политическом кризисе после отставки 6 октября недавно назначенного премьер-министра Себастьена Лекорню значительная часть оппозиции, выступающая против мер жесткой экономии, припомнила правительству и пенсионную реформу 2023 года.

