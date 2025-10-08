Валютные резервы Китая в сентябре выросли на 0,5% - до максимума за 10 лет

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в сентябре увеличились на $16,5 млрд (на 0,5%) относительно предыдущего месяца и достигли $3,339 трлн, говорится в сообщении Народного банка Китая.

Это самый значительный объем почти за десять лет - с ноября 2015 года.

Юань в прошлом месяце подорожал на 0,1% относительно американской нацвалюты. Между тем курс доллара США практически не изменился относительно корзины основных мировых валют.

Резервы золота на конец сентября составляли 74,06 млн унций по сравнению с 74,02 млн унций месяцем ранее. Китайский ЦБ покупал драгметалл одиннадцатый месяц подряд. В стоимостном выражении запасы золота достигли $283,29 млрд против $253,84 млрд на конец августа.