Российские и индийские военные провели тактические стрельбы в ходе учения "Индра-2025"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - На проходящем в Индии российско-индийском учении "Индра-2025" проведены практические занятия на полигоне, сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках российско-индийского учения "Индра-2025" на полигоне "Махаджан" в индийском штате Раджахастхан с участниками учения проведены практические занятия по преодолению полосы препятствий и армейской тактической стрельбе", - говорится в сообщении.

Стрельбы велись по динамическим мишеням, имитирующим условного противника с фиксацией попаданий в реальном времени. При прохождении штурмовой полосы военнослужащим предстояло последовательно преодолеть более десяти препятствий.

Отмечается, что занятия проходили в условиях высоких температур, характерных для этого региона.

"Совместное российско-индийское учение "Индра-2025" продлится до 15 октября. Основной его целью является отработка взаимодействия подразделений двух стран в борьбе с международным терроризмом, включая совершенствование тактики ведения контртеррористических операций", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

По его данным, "особое внимание будет уделено повышению оперативной совместимости подразделений и обмену лучшими практиками ведения боевых действий в современных условиях".

Минобороны РФ распространило видео тренировок участников учения.

От российской стороны в нем принимают участие военнослужащие Восточного военного округа.

Минобороны РФ Индия
