США окажут помощь в восстановлении сектора Газа

Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут оказывать помощь странам Ближнего Востока в восстановлении сектора Газа и сохранении мира в регионе.

"Мы будем участвовать в том, чтобы помочь им добиться успеха и сохранить мир", - сказал Трамп в четверг в эфире Fox News.

Президент отметил, что "Газа станет гораздо более безопасным местом, и это будет место, которое будет восстанавливаться, и другие страны в этом регионе помогут ему в восстановлении, потому что у них огромные богатства, и они хотят, чтобы это произошло".

Трамп подчеркнул, что соглашение по Газе выходит за рамки анклава, "это - мир на Ближнем Востоке".

Американский лидер также поблагодарил страны региона за то, что они объединились, чтобы сделать эту сделку возможной.

"Ближний Восток объединился. Удивительно, что они объединились", - сказал президент.

При этом он отметил, что нанесение США ударов по ядерным объектам Ирана способствовало достижению соглашения по Газе.

"Проявилось много факторов, включая уничтожение ядерного потенциала Ирана", - заявил Трамп, добавив, что Иран теперь изменился и приветствует соглашение между Израилем и ХАМАС.

Президент сообщил, что его администрация "формирует совет мира" для обеспечения прекращения регионального конфликта.