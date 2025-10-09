Поиск

FT сообщила об обсуждении в НАТО более энергичных мер сдерживания России

Фото: Hesham Elsherif/Getty Images

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В НАТО идут дискуссии по поводу принятия более активных мер сдерживания России, сообщает Financial Times со ссылкой на четырех чиновников альянса, информированных об обсуждении.

По их словам, цель дискуссий - найти способ повысить издержки Москвы. Среди высказанных предложений - использование боевых дронов для сбора информации о военной активности России, снижение порога применения силы для пилотов, патрулирующих восточные границы.

Как вариант обсуждается проведение военных учений НАТО возле границ с Россией, особенно у более отдаленных и неохраняемых их участков, пишет FT, не уточняя, о каких районах идет речь.

По словам источников издания, одна из неотложных задач - привести к стандарту порядки действий пилотов воздушных патрулей, которые различаются между странами НАТО, при появлении угроз на восточном фланге альянса.

Дискуссии инициировали страны, граничащие с Россией, обсуждение поддержали Великобритания и Франция. Однако единой точки зрения нет: власти одних стран настаивают на более агрессивном подходе при обеспечении сдерживания, а другие советуют действовать осмотрительнее, подчеркивая риски прямой конфронтации с Россией.

2 октября президент РФ Владимир Путин назвал чушью утверждения европейских лидеров об угрозе нападения со стороны России на страны НАТО.

"Правящие элиты объединенной Европы продолжают нагнетать истерию. Оказывается, война с русскими чуть ли не на пороге, повторяя эту чушь, мантру раз за разом", - сказал он.

