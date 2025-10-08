Санкции США против сербской энергокомпании NIS вступают в силу

Фото: AP/TAСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Санкции США против сербской энергокомпании NIS, которая входит в "Газпром нефть", вступают в силу со среды.

В конце сентября США всего на несколько дней перенесли начало применения ограничительных мер - до 8 октября. Прежде США несколько раз переносили на более длительный период применение санкций против сербской энергокомпании.

Президент Сербии Александр Вучич во вторник заявил, что власти страны продолжат обсуждать судьбу NIS с представителями России, поскольку с США обсуждать "больше нечего". При этом он выразил убежденность, что меры против NIS поддержит и ЕС, в связи с чем поставки нефти могут прекратиться и из Хорватии по трубопроводу JANAF.

NIS, являясь "дочкой" "Газпром нефти", была включена в американский SDN List в начале 2025 года. В связи с этим Вучич заявлял, что США требуют полного вывода оттуда российского капитала. При этом он напоминал, что правительство Сербии в 2008 году передало контроль в ней в пользу "Газпром нефти", и за прошедшие годы компания способствовала получению значительных доходов в бюджет Сербии, а также развитию многих проектов.

В последнее время из-за обострения проблем у NIS относительно продления отсрочки американских санкций активизировались слухи о возможности появления у нее новых акционеров. В частности, власти Хорватии заявили, что ожидают изменения структуры собственности компании для продолжения транспортировки нефти в Сербию. Хорватский премьер-министр Андрей Пленкович сказал: "Американские санкции не позволят JANAF продолжить транспортировку нефти на НПЗ в Панчево. Мы надеемся, что структура собственности NIS изменится, и это позволит возобновить транспортировку нефти".

В настоящее время основные совладельцы NIS - "Газпром нефть" (44,85%) и власти Сербии (29,87%), еще 11,3% акций NIS принадлежат АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал", где сосредоточены в том числе финансовые вложения группы "Газпром"). В прямом владении ПАО "Газпром" находится одна акция NIS, у сербской компании также есть миноритарные акционеры.

NIS - единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, в сумме включая более 400 станций.