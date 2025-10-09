Поиск

Букмекеры повысили шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира из-за прогресса в Газе

Дональд Трамп
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Шансы президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира увеличились после того, как Израиль и движение ХАМАС согласились на первую фазу плана Вашингтона по урегулированию в секторе Газа, сообщает в четверг Newsweek со ссылкой на букмекера Star Sports.

Эта компания оценивает шансы американского президента на получение Нобелевской премии в 25%. Ранее в октябре, до того, как стороны конфликта в Газе выразили готовность работать над планом, шансы Трампа оценивались Star Sports в 16,7%.

Таким образом, Трамп занимает второе место в списке фаворитов после суданской гуманитарной инициативы Emergency Response Room, которая может удостоиться этой награды с вероятностью в 33,3%. На третьем месте в списке фаворитов идет гуманитарная организация "Врачи без границ".

Лауреата Нобелевской премии мира объявят в пятницу.

В ночь на четверг сообщалось, что ХАМАС и Израиль согласились на стартовую фазу соглашения по решению конфликта в секторе Газа, что предусматривает прекращение боевых действий в Газе, ввоз гумпомощи, обмен заключенными.

В ночь на четверг Трамп заявил, что по его подсчетам, за второй президентский срок он уже сумел урегулировать восемь международных кризисов. "Возможно, никто в истории не добился ничего подобного", - предположил президент.

"Но может быть, они найдут предлог выбрать не меня", - добавил Трамп, рассуждая о том, станет ли он позже на этой неделе лауреатом Нобелевской премии мира.

