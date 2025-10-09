Киргизия ввела временный запрет на вывоз нефтепродуктов и нефти

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Киргизия ввела временный запрет на вывоз нефти и нефтепродуктов из республики за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), говорится в сообщении на сайте правительства страны.

Согласно постановлению от 7 октября 2025 года, запрет распространяется на вывоз автомобильным и железнодорожным транспортом нефти (классифицируемой кодом 2709 ТН ВЭД ЕАЭС) и нефтепродуктов (2710 ТН ВЭД ЕАЭС), за исключением мазута и печного топлива (2710 ТН ВЭД ЕАЭС), производимых нефтеперерабатывающими заводами страны.

Постановление подписано председателем кабинета министров Адылбеком Касымалиевым и вступает в силу со дня официального опубликования. При этом сроки временного запрета не указываются.

В пресс-релизе также говорится, что Касымалиев провел совещание по вопросам обеспечения нефтепродуктами внутреннего рынка страны. В том числе обсуждались вопросы поставки, объемов резервов и логистики нефтепродуктов. Особое внимание было уделено стабильности поставок, предотвращению дефицита на внутреннем рынке и недопущению необоснованного роста цен на горюче-смазочные материалы.

По итогам совещания глава правительства дал ряд конкретных поручений профильным государственным органам по усилению контроля за формированием цен на ГСМ и созданию достаточных резервов.