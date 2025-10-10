Бердымухамедов считает, что транспортная составляющая имеет особое значение в сотрудничестве с РФ

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В экономическом сотрудничестве Центральной Азии и России особую значимость приобретает сегодня транспортная составляющая, заявил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на втором саммите "Центральная Азия - Россия".

Выступление главы государства опубликовано в пятницу в газете "Нейтральный Туркменистан".

"Приоритетом сотрудничества Туркменистан считает укрепление и придание большей динамики экономическим связям между Центральной Азией и Россией. За последние годы удалось выйти на целый ряд серьезных проектов с участием наших стран", - отметил президент Туркменистана.

По его мнению, "особую значимость приобретает сегодня транспортная составляющая", при этом "целью совместных действий в этом сегменте является создание надежной, устойчивой и эффективной системы логистики, проходящей по территориям центральноазиатских государств и России".

"Туркменистан видит большие перспективы в формировании международного транспортного коридора Север - Юг вдоль восточного побережья Каспийского моря. Этот коридор ценен сам по себе, несет существенную выгоду всем участникам. Одновременно его следует рассматривать как часть большого евразийского транспортного проекта", - подчеркнул Бердымухамедов.

"В этой связи хотел бы выделить значимость каспийского транспортно-логистического узла для налаживания прямых транспортных сообщений стран Центральной Азии с Россией через Каспийское море. Туркменистан готов к предметному обсуждению использования в этих целях возможностей Международного морского порта Туркменбаши", - резюмировал президент Туркменистана.