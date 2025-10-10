Власти Швеции направят более $350 млн на усиление обороны страны от дронов

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Шведские власти выделят $367,1 млн на приобретение вооружений и оборудование, которые позволят бороться с угрозой беспилотников, передают в пятницу западные СМИ.

"Недавние нарушения воздушного пространства и появление дронов - это напоминание о том, что угрозы с воздуха становятся все более значимой частью современного вооруженного конфликта. Нам нужно защититься от этого", - заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Деньги пойдут на системы противовоздушной обороны, размещение боевых дронов для защиты авиабаз, установку средств радиоэлектронной борьбы. Программа рассчитана на период 2026 - 2028 годов.

Кроме того, Швеция намерена направить $157 млн на усиление возможностей истребителей SAAB JAS 39 Gripen: деньги будут потрачены на закупки оборудования, необходимого для выполнения боевых задач, на запчасти и на то, чтобы ВВС могли действовать эффективнее из постоянных мест дислокации и с временных взлетно-посадочных площадок на дорогах.