BYD открыла в Бразилии крупнейший завод по выпуску электрокаров в Латинской Америке

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Китайская компания BYD открыла в Бразилии крупнейший в Латинской Америке завод по производству электромобилей, сообщает South China Morning Post.

Предприятие расположено в штате Баия на бывшей площадке американского автопроизводителя Ford Motor, сообщает South China Morning Post. Планируется, что первоначально мощность завода составит 150 тыс. машин в год, а затем будет увеличена до 300 тыс.

Инвестиции в предприятие оцениваются в 5,5 млрд реалов ($978 млн). Новый комплекс является крупнейшим для BYD за пределами Азии.

Котировки акций BYD снизились на 1,8% по итогам торгов в пятницу в Гонконге. Капитализация автопроизводителя с начала текущего года увеличилась почти на 22%, тогда как фондовый индекс Hang Seng прибавил 31%.