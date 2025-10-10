Поиск

BYD открыла в Бразилии крупнейший завод по выпуску электрокаров в Латинской Америке

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Китайская компания BYD открыла в Бразилии крупнейший в Латинской Америке завод по производству электромобилей, сообщает South China Morning Post.

Предприятие расположено в штате Баия на бывшей площадке американского автопроизводителя Ford Motor, сообщает South China Morning Post. Планируется, что первоначально мощность завода составит 150 тыс. машин в год, а затем будет увеличена до 300 тыс.

Инвестиции в предприятие оцениваются в 5,5 млрд реалов ($978 млн). Новый комплекс является крупнейшим для BYD за пределами Азии.

Котировки акций BYD снизились на 1,8% по итогам торгов в пятницу в Гонконге. Капитализация автопроизводителя с начала текущего года увеличилась почти на 22%, тогда как фондовый индекс Hang Seng прибавил 31%.

BYD Бразилия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Забастовки в двух крупнейших портах Европы привели к серьезным задержкам поставок

Белый дом обвинил Нобелевский комитет в политизации премии мира

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные призвали жителей сектора Газа не приближаться к позициям ЦАХАЛ

Израильские военные призвали жителей сектора Газа не приближаться к позициям ЦАХАЛ
Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ объявила о вступлении в силу режима прекращения огня в Газе

ЦАХАЛ объявила о вступлении в силу режима прекращения огня в Газе
Нобелевская премия - 2025

Нобелевскую премию мира присудили венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо

Нобелевскую премию мира присудили венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо

Президент Ирана предложил перенести столицу из Тегерана

Исполнительный директор "Sputnik Азербайджан" переведен в Баку под домашний арест

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2443 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7334 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });