Кремлю есть что предложить к плану Трампа по урегулированию в секторе Газа

Одним из ключевых вопросов в этом Путин считает создание палестинского государства

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Участие России в ближневосточном урегулировании может быть востребовано, и Москва готова принять в нем участие, у Москвы есть что предложить для решения вопросов, которые будут возникать в ходе реализации плана президента США Дональда Трампа, заявил на пресс-конференции в Душанбе президент Владимир Путин.

"Конечно, я полагаю, что наше участие могло бы быть востребовано, если наши друзья посчитают, что это так, мы, конечно, всегда будем готовы принять в этом участие, - сказал он. - Мы на протяжении десятилетий в этом участвовали, и, думаю, что России есть здесь что сказать и что предложить для решения тех вопросов, которые так или иначе в ходе реализации достигнутых договоренностей будут возникать".

Он отметил, что у России "очень высокий уровень доверия с нашими арабскими друзьями из Палестины".

Ранее президент уже заявлял, что Россия поддерживает инициативы США, президента Трампа, "по этому направлению, на этом треке", напомнил он.

"Но одним из ключевых вопросов является создание палестинского государства и, конечно, это вопрос будущего. Насколько я понимаю, я так внимательно еще не знакомился со всеми этими предложениями, но там есть и вопрос, связанный с передачей через какое-то время власти в анклаве палестинской администрации, ее формирования, вопросы, связанные с обеспечением безопасности, создания местной милиции", - сказал Путин.

Российский президент отметил усилия главы Белого дома по урегулированию палестино-израильского конфликта.

"Он точно старается, точно работает над этими вопросами. Вопросами достижения мира и разрешения сложных международных ситуаций. Вот самый яркий пример - это ситуация на Ближнем Востоке. Если удастся довести до конца все, к чему Дональд стремился, все, о чем он говорил и все, что он пытается сделать, - ну, это историческое событие, это просто историческое событие", - сказал Путин.