Трамп пригрозил Китаю значительным повышением пошлин на китайские товары

Он сейчас не видит причин встречаться с Си Цзиньпином в Южной Корее

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность существенного повышения пошлин на китайские товары, ввозимые в США.

"Одна из мер, которую мы в данный момент рассматриваем, - это крупное повышение пошлин на китайские товары, поступающие в США. Есть много других контрмер, которые также всерьез обсуждаются", - написал он в Truth Social и отметил, что Пекин "становится очень враждебным".

"Они направляют письма разным странам в мире о том, что они хотят ввести экспортный контроль в отношении каждого элемента продукции, связанной с редкоземельными элементами, и практически всего, что они могут придумать, даже если это не производится в Китае", - добавил Трамп.

Он также подчеркнул, что на данный момент не видит смысла во встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Я должен был встретиться с председателем Си Цзиньпином через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее, но теперь, кажется, нет причин это делать", - написал Трамп.

