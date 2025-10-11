Поиск

Вучич призвал жителей Сербии не паниковать в связи с санкциями в отношении NIS

Президент Сербии Александр Вучич
Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич заверил жителей страны в том, что им не стоит беспокоиться или паниковать из-за санкций США в отношении сербской нефтяной компании NIS.

"Прежде всего, мне следует сказать: гражданам Сербии не стоит беспокоиться или паниковать", - приводит в субботу его слова белградская радиостанция Б92.

Вучич отметил, что "сейчас страна располагает резервами дизельного топлива в объеме 340 тыс. тонн - это значительное количество, и проблемы возникнут лишь тогда, когда перестанет работать НПЗ, но государство изыщет решение".

В NIS ранее на этой неделе заявили, что компания приняла все необходимые меры для осуществления бесперебойной работы и продаж топлива клиентам. В сотрудничестве с партнерами, правительством и акционерами она работает над "преодолением сложившейся ситуации". NIS также продолжает сотрудничать с министерством финансов США по запросу об исключении из санкционного списка SDN, но это длительный и сложный процесс, отмечает компания.

В конце сентября США на несколько дней перенесли начало применения ограничительных мер против NIS до 8 октября. Прежде они несколько раз откладывались на более длительный период.

NIS, являясь "дочкой" "Газпром нефти", была включена в американский SDN List в начале 2025 года. В связи с этим Вучич заявлял, что США требуют полного вывода оттуда российского капитала. При этом он напоминал, что правительство Сербии в 2008 году передало контроль в NIS в пользу "Газпром нефти", и за прошедшие годы компания способствовала получению значительных доходов в бюджет Сербии, а также развитию многих проектов.

В настоящее время основные совладельцы - "Газпром нефть" (44,85%) и власти Сербии (29,87%), еще 11,3% акций NIS принадлежат АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал"), где сосредоточены в том числе финансовые вложения группы "Газпром". В прямом владении ПАО "Газпром" находится одна акция NIS, у сербской компании также есть миноритарные акционеры.

NIS - единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, в сумме включая более 400 станций.

