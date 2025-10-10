В Белом доме начали сокращения госслужащих из-за шатдауна

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В Белом доме приступили к сокращению сотрудников федеральных ведомств на фоне приостановки работы правительства. Об этом сообщил в пятницу глава Административно-бюджетного управления администрации США Рассел Воут.

"Сокращение штата началось", - написал Воут в соцсети Х.

В Административно-бюджетном управлении заявили изданию The Hill, что "сокращения существенные", но точных данных не привели.

Демократы и профсоюзы обвинили администрацию США в использовании сотрудников федеральных учреждений в качестве "переговорной тактики".

1 октября с 00:00 часов по восточному времени США (07:00 по Москве) американские правительственные учреждения приостановили работу, так как Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении финансирования их деятельности.

Ранее президент Дональд Трамп назвал шатдаун "беспрецедентной возможностью" для сокращения штатов агентств и сообщил, что намерен обсудить с директором Управления административно-бюджетной политики Белого дома Расселом Воутом "какое из многочисленных агентств демократов" следует сократить.