Британские самолеты-разведчики провели патрулирование вдоль российской границы

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Два британских самолета-разведчика и американский самолёт-заправщик провели в пятницу 12-часовое патрулирование вдоль границы с Россией, сообщил в субботу портал телерадиовещания Эстонии ERR со ссылкой на Королевские военно-воздушные силы Великобритании.

"Маршрут самолётов пролегал от северной оконечности Скандинавии вдоль восточной границы НАТО на юг, к Чёрному морю. (...) Протяжённость патрульного полёта составила около 15 000 км", - пишет портал.

Оба самолёта Королевских ВВС предназначены для сбора разведывательных данных.

Британские самолёты сопровождал американский военный самолёт-заправщик Boeing KC-135 Stratotanker.