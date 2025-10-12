Поиск

ЕС начинает вводить в действие новую систему пограничного контроля

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Государства-члены ЕС приступают в воскресенье к внедрению на своих внешних границах новой системы пограничного контроля Евросоюза - "системы въезд/выезд" (EES), объявила Европейская комиссия (ЕК).

С 12 октября страны ЕС начинают электронную регистрацию данных граждан государств, не входящих в Евросоюз, которые пересекают внешние границы сообщества для краткосрочного пребывания: 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

"Это будет происходить постепенно, в течение шести месяцев. В ходе поэтапного внедрения системы государства-члены смогут самостоятельно решать, на каких пунктах пропуска и когда начать её развертывание", - сообщает ЕК в своём коммюнике.

Такой подход, считают в Брюсселе, позволит странам ЕС начинать пользоваться преимуществами новой системы, одновременно обеспечивая пограничным службам, транспортной отрасли и путешественникам возможность адаптироваться к новым процедурам.

Ожидается, что через полгода EES будет полностью развернута на всех пунктах пропуска, а проставление штампов в паспортах заменят электронные записи в системе.

EES будет "предоставлять достоверные данные о пересечениях границы, систематически выявлять лиц, нарушивших правила пребывания, а также случаи мошенничества с документами и личными данными", объясняют в Еврокомиссии.

На пунктах пересечения границы, где действует EES, граждане стран, не входящих в Евросоюз, будут регистрировать свои паспортные данные, биометрические данные (изображение лица и отпечатки пальцев), а также данные о въезде или выезде в EES. Это будет делаться при первом въезде и первом выезде. Для каждого последующего въезда и выезда потребуется только быстрая проверка.

Проставление штампов в паспортах будет продолжаться в течение шестимесячного переходного периода.

ЕК Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Умерла американская актриса Дайан Китон

Умерла американская актриса Дайан Китон

На границе Афганистана и Пакистана произошли боестолкновения

Трамп поручил обеспечить выплаты военным, несмотря на шатдаун

Трамп поручил обеспечить выплаты военным, несмотря на шатдаун

Трамп и Зеленский обсудили по телефону возможность поставок ракет Tomahawk Киеву

Вучич призвал жителей Сербии не паниковать в связи с санкциями в отношении NIS

Вучич призвал жителей Сербии не паниковать в связи с санкциями в отношении NIS

В Мексике жертвами наводнений в нескольких штатах стали не менее 27 человек

В Мексике жертвами наводнений в нескольких штатах стали не менее 27 человек

Что случилось этой ночью: суббота, 11 октября

Трамп заявил о намерении ввести дополнительные пошлины в 100% на товары из КНР

Трамп заявил о намерении ввести дополнительные пошлины в 100% на товары из КНР

Макрон вновь назначил премьер-министром Франции Лекорню

Макрон вновь назначил премьер-министром Франции Лекорню

Индексы США резко ушли вниз, нефть и медь сильно дешевеют после заявлений Трампа о Китае

Индексы США резко ушли вниз, нефть и медь сильно дешевеют после заявлений Трампа о Китае
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7344 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2445 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });