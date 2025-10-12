В Казахстане впервые избирают акима города

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Семее (административный центр Абайской области) в воскресенье началось голосование на выборах акима города, сообщила пресс-служба акимата.

Избирательные участки начали свою работу в 07:00 утра по местному времени (03:00 по Москве).

"В настоящее время в городе открыто 128 избирательных участков, из них 110 - открытые и 18 - закрытые (для голосования граждан, находящихся временно вне места жительства)", - информирует пресс-служба акимата города.

По данным госагентства "Казинформ", кандидатами зарегистрированы действующий аким Кокпектинского района области Абай Адлет Кожанбаев, бывший глава городского маслихата и руководитель Центра оказания социальных услуг Айболат Бекжасаров, директор Дворца творчества детей и молодежи, депутат городского маслихата Канат Шапатов и директор Высшего колледжа геодезии, картографии и строительства Каныш Тулеуов.

Данные выборы акима города - первые в Казахстане, ранее казахстанцы могли избирать лишь акимов сельских округов и районов.