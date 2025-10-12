Израиль ожидает, что ХАМАС начнет освобождать заложников утром в понедельник

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Израильские власти ожидают, что палестинское движение ХАМАС начнет освобождать заложников в секторе Газа рано утром в понедельник, сообщает The Times of Israel.

По данным этого издания, родственникам израильских заложников сообщили, что начало процесса освобождения запланировано на период с 4:00 по 6:00 понедельника (время совпадает с московским).

Ожидается, что израильская сторона в рамках достигнутого соглашения с ХАМАС после начала процесса возвращения заложников освободит большую группу палестинских заключенных.