Нетаньяху заявил, что перед Израилем стоят крупные вызовы в сфере безопасности

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что израильская военная кампания еще не завершена, так как страну ждут серьезные вызовы в сфере безопасности.

"Кампания не завершена. Перед нами по-прежнему крупные вызовы в сфере безопасности. Некоторые из наших врагов пытаются восстановить силы, чтобы снова атаковать нас", - приводит издание The Times of Israel слова Нетаньяху.

Он отметил, что перед Израилем также открываются "крупные возможности в результате одержанных побед".

"Работая вместе, мы преодолеем вызовы и воспользуемся возможностями", - добавил премьер.

В преддверии освобождения израильских заложников в секторе Газа, намеченного на понедельник, Нетаньяху сказал, что "завтра ознаменует начало нового пути".