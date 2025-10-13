Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл во вьетнамский порт Дананг

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе фрегата "Маршал Шапошников", корвета "Гремящий" и большого морского танкера "Борис Бутома" прибыл в порт Дананг Социалистической Республики Вьетнам, сообщает пресс-служба ТОФ.

"Впереди у российских моряков протокольные и спортивные мероприятия с военнослужащими ВМС Вьетнама, а также посещение достопримечательностей и знакомство с местной культурой", - отмечается в сообщении.

Отряд кораблей ТОФ вышел из порта Владивосток 1 октября в дальний поход для выполнения поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе и стратегически важных районах Мирового океана, добавили в пресс-службе флота.