МВД Казахстана предложило ограничить продажу алкоголя

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов на правительственном часе в Мажилисе предложил ввести ограничения на продажу алкоголя в стране.

"Внесены предложения (на заседании межведомственной комиссии - ИФ) о розничной реализации алкоголя только в специальных магазинах, об ужесточении требований к выдаче лицензий, в том числе их лимитирование, а также запрете на онлайн-торговлю алкоголем", - сказал глава МВД.

По его словам, в погоне за выгодой недобросовестные предприятия нарушают возрастные и временные ограничения реализации спиртного, круглосуточно торгуют под видом кафе и баров, широко применяется онлайн-доставка. Назрела необходимость ограничить время продажи спиртного в развлекательных заведениях, в которых за последнее время в состоянии алкогольного опьянения граждане совершили 1 400 преступлений, в том числе три убийства, считает он.

"Однако на сегодня некоторые госорганы эти подходы не поддерживают. Полагаю, здесь, прежде всего, нужно исходить из интересов сохранения жизни и здоровья наших граждан", - сказал Саденов.

Он добавил, что в стране существует дефицит медвытрезвителей - всего работают 38 таких учреждений на 699 койко-мест. Планировалось дополнительно открыть 32 центра, но эта работа не завершена в шести областях.

Кроме того, по словам министра, отмечается дефицит специализированных лечебных учреждений для зависимых, в стране открыты всего 20 клиник, требуется открыть еще 14.

"Сама процедура направления на принудительное лечение забюрократизирована. (...) Было предложено организовать эту работу по принципу одного окна с созданием комиссии, пересмотреть методики и протоколы медицинского лечения. Наряду с этим, Минздрав рассматривает возможность отказа от практики принудительного лечения, то есть предлагает только добровольно. Полагаю, что такое решение может оказать негативное влияние на состояние безопасности", - заявил Саденов.

По данным МВД Казахстана, ежегодно в состоянии опьянения в стране совершается до 10 тысяч преступлений.